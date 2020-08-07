YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite kayıtları ne zaman? 2020 YKS tercih kılavuzu 2020 üniversite tercihleri 6 Ağustos tarihinde başladı. Milyonlarca öğrencinin dikkatlice araştırdığı ve en doğru tercihi yapmaya çalıştığı süreçte aklınıza takılan sorular haberimizdedir.

YKS tercihleri başladı ve çoğu öğrenci izlemesi gereken yol konusunda endişeli. Bu süreçte yardımcı olacak linkler ve cevaplar haberimizde mevcuttur. YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları için kesin bir tarif belirtilmedi. YKS tercih ( yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanmasıbekleniyor. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? ÖSYM tarafından tarih açıklanmadı. Fakat, tercih sonuçları açıklandıktan yaklaşık 1 ay sonra kayıtlar başlıyor. Geçtiğimiz yıl aday kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihinde yapıldı. YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN? 2020 YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başladı. YKS tercihleri için son gün 14 Ağustos olarak belirlendi. YKS TERCİH KILAVUZU! 2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifreyi yazarak giriş yapmanız gerekmektedir. Tercih ettiğiniz üniversiteleri bu alana yazabilirsiniz. ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ