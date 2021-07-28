YKS tercihleri ne zaman 20221? YKS tercih robotu 2021! YKS tercih takvimi!
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YKS tercihleri ne zaman 20221? YKS tercih robotu 2021! YKS tercih takvimi!

YKS tercihleri ne zaman 20221? YKS tercih robotu 2021! YKS tercih takvimi!
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Son dakika! ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Tercihler ne zaman yapılacak? YKS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercih takvimi! YKS sonuçları! YKS 2021! ÖSYM YKS!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. YKS tercihleri ne zaman 20221? YKS tercih robotu 2021! YKS tercih takvimi! 2021 YKS sonuçları!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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