YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihleri!
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YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihleri!

YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihleri!
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Son Dakika: YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS tercih dönemi ne zaman yapılacak diye aratmaktadırlar. YKS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS tercih maratonu başlamadan önce YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercih sürecinde puanlarına ve başarı sıralarına göre tercihlerini belirleyecekler. Peki, Tercih Dönemi ne zaman? YKS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM şifresi unuttum!

Son Dakika: YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS tercih dönemi ne zaman yapılacak diye aratmaktadırlar. YKS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS tercih maratonu başlamadan önce YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercih sürecinde puanlarına ve başarı sıralarına göre tercihlerini belirleyecekler. Peki, Tercih Dönemi ne zaman? YKS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde…

YKS TERCİHLERİ

ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.

Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Üniversite tercihi yapacak olan aday T.C kimlik no.su ve aday şifresi ile birlikte ÖSYM tarafından hazırlanan aday işlemlerinin yapıldığı sisteme giriş yaparak tercihlerinin son şeklini oluşturup ÖSYM'ye gönderecektir. Tercih için sisteme giriş yapılmasından sonra aday tercih listesini oluşturup, onayladıktan sonra tercih işlemi tamamlanabilmektedir. Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu da bu şekilde bir açıklamaya kavuşmuş olmaktadır. Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır. Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı tercih dönemi öncesinde ÖSYM'nin web sitesinde tercih kılavuzu yayınlanarak adaylara sunulmaktadır. Bu nedenle tercih yapacak olan her adayın bu kılavuzu inceledikten sonra tercihlerini yapması gerekir.

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