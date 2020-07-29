YKS tercih kılavuzu 2020: Üniversite kontenjanları ve taban puanları
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YKS tercih kılavuzu 2020: Üniversite kontenjanları ve taban puanları

Üniversite taban puanları 2020. YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercih işlemlerine yönelik açıklamada bulundu ve 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Üniversite tercihleri ne zaman?

YKS tercih kılavuzu 2020: Üniversite kontenjanları ve taban puanları
29.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:06

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla beklenen tercih işlemleri için kılavuz da ÖSYM tarfından adayların erişimine sunuldu. Başarı sırası, kontenjan sayısı gibi ayrıntıların yer aldığı tercih kılavuzuna https://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. İşte, YKS hakkında ayrıntılar...

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih kılavuzunun yayımlandığını bir açıklamayla ilan etti. Açıklamada:

''Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 2020 NE ZAMAN?

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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