YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
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YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunu babasıyla birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu, milyonları duygulandırdı. Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığı için ayrı bir mutluluk yaşayan baba ve kıza, üniversiteden de, "Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu" cevabı geldi.

29.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:27

YKS sonucunu internetten aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunu babasıyla birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu, milyonları duygulandırdı. Bilgisayar başına geçen baba ve ismi Berna olduğu öğrenilen kızı, sınav sonucunu öğrenmek için sisteme giriş yaptı. Bu sırada oldukça heyecanlı gözüken baba ve kızı, önce gözlerini kapattı, ardından birbirine sarıldı. Elleriyle birbirlerinin gözlerini kapatan ikili ardından ekrana baktıklarında çıkan sonuç olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi'ni görünce büyük mutluluk yaşadı. Bu mutluluklarını çektikleri video ile internet ortamında "Akdeniz sen de ben geliyorum diye bu kadar mutlu musun?" yazısıyla paylaşan baba ve kızını, milyonlarca kişi izledi.

YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DE MUTLU

Videoya Akdeniz Üniversitesi'nden de bir yanıt geldi. Üniversite sosyal medya hesabından videoyu "Sevgili Berna, hem sen hem de diğer öğrencilerimizi kazandığı için Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu... Hoş geldiniz..." açıklamasıyla paylaştı.

YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

Kaynak: İHA

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