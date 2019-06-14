Yks öncesinde develi belediyesinden uyarı ve bilgilendirme

Yks öncesinde develi belediyesinden uyarı ve bilgilendirme

Hafta sonu ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Develimizde de öğrenciler gelecekleri için önemli bir adım olan Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YKS) ter dökecekler.

Yks öncesinde develi belediyesinden uyarı ve bilgilendirme

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI

Genç öğrencilerin gelecekleri için büyük önem arz eden bu sınav öncesinde öğrencilerin huzurlu ve güven içerisinde sınavlarını tamamlayabilmesi için Develi Belediyesi bütün birimleri ile seferber oldu.

Gün içerisinde hafta sonu boyunca Develililerin ses ve gürültü kirliliğine sebep olacak tutum ve davranışlardan uzak durulması için Belediye'den anons yapılırken ayrıca Develi Belediyesi ekiplerince hafta sonu meydana kurulacak stantla okulların yerleri ile ilgili öğrenci ve yakınlarına bilgilendirmede bulunulacak. Ayrıca zabıta ekipleri de sınav öncesinde ve esnasında sükûneti sağlamak adına hazır kıta olarak görevinin başında olacak.

Kaynak: Bültenler
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