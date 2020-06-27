YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından
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YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan adaylar için farklı ders konularındaki sınav ipuçları billboardlara asıldı.

YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından
27.06.2020 01:00 | Son Güncelleme: 27.06.2020 01:20

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan adaylar için farklı ders konularındaki sınav ipuçları billboardlara asıldı.

Nevşehir Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS öncesinde ilginç bir billboard çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla kentteki birçok farklı noktadaki billboardlara Matematik, Sosyal Bilimler, Kimya ve Türkçe dersleri için çeşitli konularda ipuçları asıldı.

Arı'nın öğrencilere başarı dileklerinin de yer aldığı billboardlar da Sosyal Bilimler için Eksen Hareketi, Matematik için Yarım Açı Formülleri, Kimya için Periyodik Cetvel ve Türkçe için Yazımı Karıştırılan Sözcükler konularında bilgiler yer aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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