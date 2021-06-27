YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı
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YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek.

AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Sınav dolayısıyla Kovid-19 önlemleri alındı

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı.

Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizlik yapılıp dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna geldi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.

Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler, 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00-18.00 saatlerinde açık olacak.

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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