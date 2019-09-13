YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları

13.09.2019 13:41

YKS ek yerleştirme için ek tercihler, 5 Eylül tarihinde başladı ve işlemler 11 Eylül itibari ile sona erdi. Ek yerleştirme ücretleri ise 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59'a kadar yatırıldı. ÖSYM tarafından yapılan YKS ek yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Eylül 5 – 11 tarihleri arasında yapılan ek yerleştirme işlemlerinin sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuçların yayın tarihine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2019 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri bulunacak.