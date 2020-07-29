YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
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YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Mardin'in Artuklu ilçesinde YKS kötü sonuç alınca psikolojisi bozulan 18 yaşındaki Berfin, babasına ait silahla intihar etti.

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
29.07.2020 23:16 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:28

Geçtiğimi gün açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndan kötü sonuç alan ve psikolojisi bozulan genç kız babasına ait silahla intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından hastane kaldırılan 18 yaşındaki Berfin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABASININ SİLAHIYLA CANINA KIYDI

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Berfin A., geçtiğimiz gün açıklanan YKS'den kötü sonuç aldığını öğrendi. Psikolojisi bozulan genç kızın babasına ait silahla intihar ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Berfin A., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

YKS'den kötü sonuç alan genç kızın intihar etti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (16)
GÜL: ah ne kızım degermiydi daha çok gençsin çok sınavlar vardı Allah ailesine sabır mekanın cennet olsun
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İHTİYAR DELİKANLI: Ah be güzelim ah be çocuğum şimdi ne desek ne söylesek boş yazık oldu bi filizimize bi gencimize daha
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ASD: Bu devirde üniversitenin önemi mi kaldı neyin derdi bu gençlere tavsiye bu ülkede okumak yerine bir meslek öğrenin okumuş adama değilde cahile önem veriliyor maalesef ülkemizde
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