YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Mardin'in Artuklu ilçesinde YKS kötü sonuç alınca psikolojisi bozulan 18 yaşındaki Berfin, babasına ait silahla intihar etti.

Geçtiğimi gün açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndan kötü sonuç alan ve psikolojisi bozulan genç kız babasına ait silahla intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından hastane kaldırılan 18 yaşındaki Berfin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABASININ SİLAHIYLA CANINA KIYDI

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Berfin A., geçtiğimiz gün açıklanan YKS'den kötü sonuç aldığını öğrendi. Psikolojisi bozulan genç kızın babasına ait silahla intihar ettiği ileri sürüldü. Olayın ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Berfin A., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA