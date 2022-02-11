YKS adaylarına önemli uyarı: İşlemlerinizi son güne bırakmayın

YKS başvurularının başlamasıyla uzmanlar, adaylar için uyarılarda bulunmaya başladı. Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun başvuru süreci ile ilgili, "Adayların işlemlerini son güne bırakmamalarını öneririm" dedi.

Üniversiteye başlayarak gelecekteki hayalleri için ilk adımları atmak isteyen pek çok lise öğrencisi ve mezun olan öğrenciler için YKS başvuruları bugün başladı. Son başvuru tarihi 7 Mart olan sınavın başvuru süreci ile ilgili bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun, "T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

HES KODUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından bahseden Kuzgun, "Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler" bilgisini verdi.

BİLGİLERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Başvuru sonrası osym.gov.tr adresinden TC Kimlik numaraları ve başvuru sırasında verilen şifreleri ile sisteme giren adayların mutlaka sistemde yer alan fotoğraf, kimlik ve adres bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çeken Kuzgun, "Fotoğraf ve kimlik bilgilerindeki yanlış, sınav giriş belgesinde hataya, adres bilgisindeki yanlış da sınava gireceği yer ile alakalı sorun doğurabilir" uyarısında bulundu.

SINAV ÜCRETİNİZİ 7 MART 2022 TARİHİNE KADAR YATIRMALISINIZ

Adayların her bir oturum için ÖSYM tarafından belirlenen ücretleri yatırmaları gerektiğini hatırlatan Kuzgun, "Adaylar girecekleri oturum sayısına göre ücretlerini kılavuzda yer alan banka hesaplarından birine yatırmalı. Bu ücretin yatırılması için son gün 7 Mart, mesai bitimine kadardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Başvuru süresi bitmeden mutlaka işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyeceklerdir" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel