YK ENERJİ DÜNYANIN EN BÜYÜK HELİKOPTERİNİ KİRALADI
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YK ENERJİ DÜNYANIN EN BÜYÜK HELİKOPTERİNİ KİRALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarında tehlike atlatan Yeniköy- Kemerköy Termik Santrali yönetimi, söndürme çalışmalarına destek olmak için dünyanın en büyük yangın söndürme helikopterini kiraladı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarında tehlike atlatan Yeniköy- Kemerköy Termik Santrali yönetimi, söndürme çalışmalarına destek olmak için dünyanın en büyük yangın söndürme helikopterini kiraladı.

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, havadan destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde çalışmalara katıldığını söyledi. Helikopter, 5 Eylül'e kadar bölgede soğutma çalışmalarında görev yapacak. Helikopteri Beyaz Rusya'dan kiraladıklarını açıklayan Dinç, "Havadan yangına müdahalede daha güçlü olabilmek adına yangınların başladığı ilk günden itibaren bir helikopter kiralamak için yoğun şekilde çalıştık. Teknik olarak yüksek irtifadan su bırakıldığında hacmen yüksek miktarda suyun yangında daha etkili olacağından, konunun uzmanları ve yetkili kişilerin de tavsiye ettiği, büyük ve kapsamlı yangınlarda kullanılan MI-26 tipi bir helikopteri Beyaz Rusya'dan kiraladık" dedi.

Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD, SHGM ve uçuş menzilindeki ülkelerin hava sahaları ile ilgili izinleri acil kodu ile tamamlanan helikopterin, diğer ülkelerden uçuş izinlerinin alınmasının ardından hava muhalefetinin izin verdiği ilk fırsatta hareket ederek 9 saat süren bir uçuşun ardından Türkiye'ye ulaştığını söyleyen Dinç, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolü altında operasyona hazır hale getirilen helikopter, gün doğumundan gün batımına kadar çalışabiliyor ve 15 ton su boşaltma kapasitesiyle, diğer helikopterlerden 12.5 ton fazla su boşaltabiliyor. MI-26 helikopterinde 3 pilot, 3 yardımcı pilot, 1 seyrüseferci, 1 uçuş mühendisi, 2 elektronik sistem operatörü, 1 yüklemeci ve 3 teknisyen görev alıyor. Helikopter 5 Eylül tarihine kadar hizmet verecek" diye konuştu. Dinç, "Bizim daha önce almış olduğumuz mevcut önlemler vardı. Bunun sonucu olarak kimsenin burnu bile kanamadı. Bundan sonra da yangından edindiğimiz tecrübelerle bu önlemleri daha da detaylı büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Helikopterin pilotu Viladimir Kabanov ise, daha önce bölgede yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını hatırlatarak, "Hem havaların çok sıcak olması, hem de rüzgarın sürekli yöne değiştirmesinden dolayı çalışmalar oldukça zorlu geçti. Aynı anda birçok noktada yangın çıkması da bütün ekiplerin işini zorlaştırdı. Buna rağmen verilen görevi yerine getirdik ve alevlerin sönmesine katkı sağladık" diye konuştu.

YK ENERJİ DÜNYANIN EN BÜYÜK HELİKOPTERİNİ KİRALADI
YK ENERJİ DÜNYANIN EN BÜYÜK HELİKOPTERİNİ KİRALADI
YK ENERJİ DÜNYANIN EN BÜYÜK HELİKOPTERİNİ KİRALADI
YK ENERJİ DÜNYANIN EN BÜYÜK HELİKOPTERİNİ KİRALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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