Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri gülümsetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri gülümsetti

Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri gülümsettiERZURUM Erzurum'un Uzundere ilçesinde yiyecek arayan tilki cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri gülümsetti

ERZURUM Erzurum'un Uzundere ilçesinde yiyecek arayan tilki cep telefonu kameralarına yansıdı. Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri ise gülümsetti.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çoğu yaban hayvanı yiyecek bulmakta zorlanıyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde ikamet eden İbrahim Turan dışarıda gezerken yiyecek arayan tilkiye rastladı. Evden yiyecek getiren Turan, aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi. Karnı doyan tilkinin kameraya meraklı yaklaşımları ise izleyenleri gülümsetti.

Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri gülümsetti

Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri gülümsetti

Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri gülümsetti

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Son Dakika Haberleri

Uzundere, Erzurum, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title