Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri gülümsetti

ERZURUM Erzurum'un Uzundere ilçesinde yiyecek arayan tilki cep telefonu kameralarına yansıdı. Yiyecek arayan tilkinin meraklı halleri ise gülümsetti.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çoğu yaban hayvanı yiyecek bulmakta zorlanıyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde ikamet eden İbrahim Turan dışarıda gezerken yiyecek arayan tilkiye rastladı. Evden yiyecek getiren Turan, aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi. Karnı doyan tilkinin kameraya meraklı yaklaşımları ise izleyenleri gülümsetti.