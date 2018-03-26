Yırcalı'ya Anlamlı Hediye

Türk Metal Sendikası Balıkesir şubesi Başkanı Nedim Veske ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı'ya üzerinde duaların yer aldığı "Diriliş Cevşen-i Ayetli Osmanlı Zırh Biblo" hediye edildi.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş'nin Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında gerçekleştirilen törenle, iş adamı Rona Yırcalı'ya, "Diriliş Cevşen-i Ayetli Osmanlı Zırh Biblo" hediye edildi. Düzenlenen törende, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın selamlarını Rona Yırcalı'ya ileten Türk Metal Sendikası Balıkesir şubesi Başkanı Nedim Veske, "Şehrimizin özel sektör dalında tek sendika örgütlü kuruluşu olan ve 41 yıldır birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet gösterdiğimiz, emeğin, alın terinin, göz nurunun yüce değerini unutmayan BEST A.Ş'nin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Bir ülkede üreten ne kadar değerli ise o üretimi sağlayan, iş yerleri açanlar da bizim için o kadar değerlidir" dedi.

Türk Metal Sendikası Balıkesir Şubesi olarak, Yırcalı Holding'e teşekkür eden Veske, "Biz, BEST A.Ş'de değerli işverenimizle uygarca, diyalog ve anlayış içinde ilişkilerimize devam ediyoruz. Bizim amacımız, insana sevgi, emeğe saygı duyan bir anlayış içerisinde bu ilişkilerin devamından yanadır. Biz, üretmekten, kazandırmaktan ve kazanmaktan yanayız. Bunu BEST'te görüyor ve yaşıyoruz. Bundan sonra da bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Daha çok kazanmak için daha çok üretecek ve daha çok kazandıracağız" dedi.

Törene BEST A.Ş. Genel Müdürü Dursun Özman, Türk Metal Sendikası Balıkesir şubesi Başkanı Nedim Veske, Şube Mali Sekreteri Serkan Uzun, Şube Sekreteri Fatih Uzan, İşyeri Baş Temsilcileri İbrahim Mercan, AydınKuru ve Ahmet İşgüden ile çalışanlar katıldı. Tören, hediye takdiminin ardından günün anısına hatıra fotoğraflarının çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR