Yine bir korona partisi! Yeniköy'de ikinci vaka... Polis kapıya dayandı
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Yine bir korona partisi! Yeniköy'de ikinci vaka... Polis kapıya dayandı

28.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:04

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Boğaz'daki evlerinde verdiği yaş günü partisinde 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkması sebebiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Boğaz'daki evlerinde verdiği yaş günü partisinde 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkması sebebiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. İkilinin ardından işadamı Caner Karaloğlu da parti düzenledi. Karaloğlu, önceki gece Yeniköy'de kendisine ait villada yaklaşık 100 kişilik doğum günü partisi verdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden partiye katılanlar arasında Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ayşe Özyılmazel, Alp Özcan ve Uğur Güven gibi ünlü isimler de vardı. Kendi evinde verdiği partide çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Şevval Şahin'in bu sefer bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

POLİS KAPIYA GELDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde şikayet üzerine eve polis geldi. Yüksek sesten dolayı yapılan şikayet üzerine ekipler, Karaloğlu'nu uyardı. Bunun üzerine işadamı, müziğin sesini kısıp camları kapatarak eğlenceye devam etti. Fakat polislerin gelmesinden rahatsız olan Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu ve Ayşe Özyılmazel evi hemen terk etti. Partiye katılan davetlilerin maske takmaması dikkat çekti

Şeyma Subaşı, arkadaşı Zohaer Majhadi ile böyle poz verdi.
Yine bir korona partisi! Yeniköy'de ikinci vaka... Polis kapıya dayandı

Kaynak: Hürriyet

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