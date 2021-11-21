Yine ay tutulması yine art arda depremler, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan merak edilen soruya yanıt - Haberler
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Yine ay tutulması yine art arda depremler, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan merak edilen soruya yanıt

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Yine ay tutulması yine art arda depremler, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan merak edilen soruya yanıt

2021 yılının son, 581 yılın da en uzun parçalı Ay tutulmasını yine çok sayıda deprem izledi. Konya, Malatya, Düzce ve dün de Tokat derken art arda 4 kuvvetli deprem yaşanması akıllara yine "Tutulma, depremi tetikliyor mu?" sorusunu getirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar "Elimizde bilimsel veri yok, tamamen tesadüf" derken, bilim insanlarının araştırmaları da Ay, Güneş ve gezegenlerin dizilişiyle depremler arasında ilişki olmadığını gösteriyor.

Kasımda Konya'da 5,1, Malatya'da 4,7, Düzce'de 5 ve dün de Tokat'ta 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem fırtınasının son 581 yılın en uzun Ay tutulması dönemine rast gelmesi "Tutulma ile depremlerin ilişkisi var mı?" sorusunu akıllara getirdi.

ARAŞTIRMALAR İLİŞKİ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR

Ancak, bilim insanlarının depremler ve ay/güneş tutulmaları ilişkisine dair yaptığı araştırmalar "Ay, Güneş ve gezegenlerin dizilişiyle depremler arasında ilişki olmadığını" gösterdi.

ORANSAL OLARAK FARK YOK

TÜBİTAK'ın, 1900 ile 2005 tarihleri arasındaki toplam 239 Güneş tutulması ile bu tutulmalardan 10 gün öncesi ve sonrasındaki 6 veya üzeri şiddetteki büyük depremler üzerinde yaptığı incelemede "herhangi bir günün ardından" gerçekleşen depremlerle, Güneş tutulmaları dönemlerinde gerçekleşenler arasında oransal olarak hiçbir fark bulunmadığı belirlendi.

Bu durum, Ay tutulmaları için de geçerli. Türkiye gazetesinin haberine göre, var olan Ay tutulmaları, süper Ay, en büyük dolunay vs dönemlerine yakın zamanlarda gerçekleşen büyük depremler ile, yılın rastlantısal olarak seçilen herhangi bir zamanında yaşanan depremler arasında istatistiksel açıdan bir fark olmadığı tespit edildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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