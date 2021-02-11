Yılmaz Morgül: Tarkan ve Cem Yılmaz gizli hayranım
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Yılmaz Morgül: Tarkan ve Cem Yılmaz gizli hayranım

11.02.2021 08:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:26
Yılmaz Morgül: Tarkan ve Cem Yılmaz gizli hayranım

Şarkıcı Yılmaz Morgül önceki gün yakın arkadaşı Pelin Suade'yle City's Nişantaşı'ndan çıkarken görüntülendi.

Şarkıcı Yılmaz Morgül önceki gün yakın arkadaşı Pelin Suade'yle City's Nişantaşı'ndan çıkarken görüntülendi. Sanatçı, TikTok'ta yaptığı programları Cem Yılmaz ile Tarkan'ın izlediğini belirterek, gizli hayranları olduklarını söyledi:

"Tarkan iki kez üst üste gizlice yayınıma girdi. Ben de ona 'Unutmamalı' şarkısını armağan ettim. Ayrıca 'Doğal olalım. Saf halimizle insanların karşısına çıkalım. Egolarımızı bir kenara bırakalım' dedim."

Morgül, Cem Yılmaz'ın da kötü şarkı söylediğini dile getirdi: "Cem Yılmaz da gizli gizli beni izliyor. Onun şarkıcılıktaki aşamalarını şaşkınlıkla takip ediyorum. Şarkıları katlediyor.

Almış eline mikrofonu şarkıcılık rolleri yapıyor. 'Stand-up ve oyunculuk yapamıyorum, evi pandemi gazinosuna çevireyim' demiş herhalde. Pardon da pandemi gazinosunu kim yapıyor? Tabii ki ben... Şarkıcılık sınavını geçemedin Cem Yılmaz. Cem Yılmaz şarkı okumasın."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
CAN YILMAZ: Aynen bende öyle duydum. Tarkan ve Cem Yılmaz evlerinde Yılmaz Morgül''ün programlara çıktığı zamanların kayıtlarını almışlar sürekli Yılmaz Morgül''ü izliyorlar ve Cem Yılmaz komikliğimi Yılmazdan aldım demiştir. Tarkan''da sesinin ve mega star olmasının sebebini Yılmaz Morgüle borçlu olduğunu söylemiştir.
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