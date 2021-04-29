Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim
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Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim

Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, kendisini "O kadar paran var ama babanın bana olan borcunu ödemiyorsun! Evinin önünde intihar edeceğim" diye taciz eden Nurettin K.'dan şikayetçi oldu. Hakkari'de oturan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, aldığı tehdit mesajları sonrası soluğu savcılığın kapısında aldı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, Nurettin K. isimli şahsın babası Nizam Erdoğan'dan 100 bin lira alacağı olduğunu ileri sürerek kendisine çok sayıda mesaj attığını ifade etti.

'EVİNİN ÖNÜNDE İNTİHAR EDECEĞİM' TEHDİDİ

Yılmaz Erdoğan, "Şahıs 'Borcumu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim' diyor, şikayetçiyim" dedi. Hakkari'de yaşayan Nurettin K., sadece parasını istediğini taciz ve hakaret kastı olmadığını söyledi. Soruşturma devam ederken Erdoğan, şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.

- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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