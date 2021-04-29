Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, kendisini "O kadar paran var ama babanın bana olan borcunu ödemiyorsun! Evinin önünde intihar edeceğim" diye taciz eden Nurettin K.'dan şikayetçi oldu. Hakkari'de oturan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.