- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
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- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı

02.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:56

- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı İzmir'deki deprem nedeniyle ağır hasar alan Yılmaz Erbek Apartmanının enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı

İZMİR - İzmir'deki deprem nedeniyle ağır hasar alan Yılmaz Erbek Apartmanının enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanından acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN

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İzmir'deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
İzmir'deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
İzmir'deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
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