Yılmaz: "Aklı Olan Türkiye ile Birlikte Hareket Eder"

20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz, "Türkiye geçilemez, Aklı olan Türkiye ile birlikte hareket eder" dedi.

Yüreğir Belediyesi, Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Türkiye Geçilemez" adlı konferansıyla 20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz'ı Adanalılar ile buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, sosyal ve kültürel belediyeciliğe büyük önem verdiklerini, konusunda uzman birçok insanı Yüreğir'de ağırlamaktan ve vatandaşlarla buluşturmaktan mutlu olduklarını söyledi. Çelikcan, " Osmanlı İmparatorluğu gittiği her yere adalet, huzur ve istikrar götürmüştür. Bu yüzden asırlar boyu dünyaya örnek olacak bir yönetim sergilemişlerdir. Yüreğir Belediyesi olarak Şevki Yılmaz hocamızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'Türkiye Geçilemez' adlı konferans veren 20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz, "Türkiye bulunduğu konum itibariyle kilit taşıdır. Kabe'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün sigortası İstanbul'dur. Biz Menderes'in Erbakan'ın değerini öldükten sonra daha iyi anladık. Liderlerimize ölmeden önce sahip çıkmamız lazım. 2019 seçimleri bizim için çok önemli. Siyonistler geminin kaptanlığını gerçek bir kaptanın yerine korsanların geçmesini istiyorlar. Biz buna izin vermeyelim. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkalım. 2019 yılı dünyaya Türkiye'yi kilit taşı olarak yerleştirme yılıdır" şeklinde konuştu.

Aklını kiraya veren FETÖ'nün Türk milletinden büyük bir tokat yediğini ifade eden Yılmaz, "Türk halkı aklını kiraya veren FETÖ mensuplarına ve arkasındaki iş birlikçilerine büyük bir tokat atmıştır. Bundan önce bizim çocuklar başardı diyenler, bu kez bizim çocuklar başaramadı demek zorunda kalmışlardır. Eğer bunlar darbe girişiminde başarılı olsalardı aklını kiraya veren veya birilerinin maşası olan Fethullah Gülen 'Mehdi' gibi Türkiye'ye girecek, kardeş kavgasını başlatacaklardı. Hain darbe girişiminden önce hazır bekletilen NATO Ordusu gelip ülkemizi işgal edeceklerdi. Çok şükür bu oyunların hepsi boşa çıktı. Biz Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle bir ve bütün olduğumuz sürece hiç bir güç bizi yıkamayacaktır. Türkiye geçilemez, aklı olan Türkiye ile birlikte hareket eder" şeklinde konuştu. - ADANA