Yıllık 20 milyon kapasiteyle şifalı ve aromatik bitki üretiyorlar

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin en büyük fidan üretim merkezlerinden biri olan Eskişehir Orman Fidanlığı içerisinde kurulan "Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi", yıllık 20 milyona ulaşan kapasitesi sayesinde üreticilere farklı çeşitlerde bitkileri sunuyor.

Dünya genelindeki farklı ormanlarda doğal olarak bulunan şifalı ve aromatik bitkiler, Eskişehir Orman Fidanlığı'nda kurulan sera ve bahçelerde yetiştiriliyor. 86 farklı şifalı ve aromatik bitki türünün yetiştirildiği alanlarda yıllık ortalama 20 milyon fidan üretimi yapılabiliyor. Lavanta, adaçayı, ekinezya ve sarı kantaron gibi bitkilerin ekildiği sera ve bahçelerde; materyallerin çoğaltılması, farkındalık oluşturma ve kaliteli bitkiyi üreticilerle buluşturma aşamaları yer alıyor. Türkiye'nin en büyük fidan üretim merkezlerinden biri olarak bilinen alanda farklı işbirlikleri sayesinde 100'ün üzerinde şifalı ve aromatik bitki türünün üretilmesi planlanıyor. Ayrıca şifalı ve aromatik bitkiler, ilaç ve kozmetik hammaddesi başta olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılıyor.

"Bu fidanlık 20 milyon kapasiteye sahip"

Fidanlıkta hazırlanan sera ve bahçeler sayesinde her yıl tıbbi değeri bulunan bitkilerden milyonlarca üretildiğini söyleyen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, "Fidanlığımızın kapasitesi çok yüksek. 10 tane otomatik sulama sistemlerinin olduğu büyük seralarımız var. Her sera 250 bin fidan kapasitesine sahip. Toplamda hangi fidan olursa olsun 2 milyon 500 bin tane üretip, birkaç ay içerisinde toprakla buluşturabiliyoruz. Fidanları serada çimlendirip dışarı çıkarttığımız zaman, bir anda güneşe maruz kalıp yanmaması için gölgelik alanlara alıyoruz. Bundan sonra da toprakla buluşacağı veya boylandıracağımız alanlara götürüyoruz. Ekinezya, lavanta, adaçayı ve biberiye gibi her türlü tıbbi değeri olan bitkilerden milyonlarca üretebiliyoruz. Birçoğunu orman teşkilatı olarak kurduğumuz 'Bal Ormanları'nda kullanacağız. Bazılarını da orman köylülerinin gelirini yükseltmek için yapılan yerlerde tıbbi bahçe oluşturacağız. Bu fidanlık 20 milyon kapasiteye sahip. Fidanların türüne göre değişmekle birlikte ortalama bu sayıya ulaşabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Şu anda 86 bitki türümüz var"

Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyanın farklı yerlerinde kullanıldığını ve birçok sektör tarafından dikkat çeken bir konu olduğunu belirten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar, "Tıbbi aromatik bitkiler konusu, bütün dünyanın dikkatini çeken bir bitki grubu. Şu anda 86 bitki türümüz var. Burada 3 aşamada çalışıyoruz. İlk olarak topladığımız genetik materyallerin çoğaltımını yapıyoruz. Bunları anaç olarak elimizde tutuyoruz. Üreticiye kaliteli ve verimi yüksek materyal temin etmek ve Türkiye'de bu bitkilerin kullanımını artırmak için farkındalık oluşturmak gerekiyor. İkinci aşamada da tanıtım ve farkındalık için güzel bir parsel oluşturduk. Daha sonra verim ve kalite açısından çok yüksek performans gösteren bitkilerimizi de diğer parsele götürerek, özel sektör ve devletin fide veya fidanlara ihtiyacı olduğu zaman bunu karşılamak. Daha büyük işbirlikleri yaparak birkaç yıl içerisinde 100'ün üzerinde tıbbi aromatik bitkiyi rahatlıkla yurt içi ve yurt dışı üreticilere sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot