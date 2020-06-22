Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
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Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Ünlü rapçi Killa Hakan, kendisiyle özdeşleşen gözlük ve bandanasını çıkararak poz verdi. Takipçilerinin tanımakta güçlük çektiği rapçinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

22.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:36

Uzun yıllardır katıldığı her programa ve sosyal medyadaki her paylaşımında gözlük, bandana ve şapka kullanan Killa Hakan, son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi.

AKSESUARLARINI ÇIKARDI

Meslektaşı rapçi Ezhel ile fotoğraf çektiren Killa Hakan, aksesuarlarının hepsini çıkardı. Hakan'ın bu yeni imajıyla verdiği poz ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Killa Hakan, son olarak Ezhel, Ben Fero ve Ceza ile Fight Kulüp şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmıştı.

İşte Killa Hakan'ın bilinmeyen görüntüsü:

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Killa Hakan (ortadaki)
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Haber Yorumları (2)
KİLLACI EREN: Abi şaka mısınız siz? Biz Killa''yı 3 gün önce tanımadık. 15 senedir dinliyoruz. Onu bandanasız da gözlüksüz de çok gördük dinledik. Siz görmemişsiniz. Hakan abimiz çok kral bir abimizdir.
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ÇOKOPRENS: Merhaba killa hakını ceza ile tanımıştım oamandan beri başka şarkısını dinlemedim
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