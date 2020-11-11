Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim
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Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim

11.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:51
Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim

Şarkıcı Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, sevince ortak olarak o anları görüntüledi.

Şarkıcı Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, sevince ortak olarak o anları görüntüledi. Hidayetgizi "Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" dedi. Bakü sokaklarına dökülen vatandaşların sokağa döküldüğü anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çektirip konuşan Xosqedem Hidayetgizi, "Zafer günümüzü kutluyoruz. Yıllardır düşman topraklarımızı işgal etti. Bu uğurda çok şehit verdik. Bu topraklar uğrunda nelerimizi yitirdik. Kötü günler artık arkada kaldı. Azerbaycan'ın zaferini kutluyoruz. Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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