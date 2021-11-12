Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler

Burak Codur'un sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki Dünya programının bu haftaki konuğu ünlü bestekar Mustafa Sayan oldu. Sektörle ilgili samimi açıklamalar yapan Sayan, çalıştığı ünlü isimlere de sitem etti.

"BİZE DEĞER VERİP PARA VERMEDİLER"

Codur'un "Hak ettiğin değeri gördün mü?" sorusu üzerine konuşan Mustafa Sayan, "Müzik başka bir haz. Para kazanması ayrı bir haz. Biz paraya değer vermedik, musikiye daha çok değer verdik. Onun içinde hep geride kaldık. Sanatçılar bize değer verdi ama para vermediler. Bize değer verip parayı kendileri topladı" dedi.

İBRAHİM TATLISES VE FERDİ TAYFUR'U ÖVDÜ

Sayan, "Unutamadığınız bir anınız var mı? sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "İbrahim Tatlıses baya değer verdi bize ondan para kazandık. Ferdi Tayfur'un maestroluğunu yaptım. Gülhane ve Avrupa konserlerimiz oldu. Sanatçılar değerlerini verdiler."

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