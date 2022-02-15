Yıllara meydan okuyan bir aşk hikâyesi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 67 yıldır aynı yastığa baş koyan Muhsin ve Fatma Tuzak çiftinin gençlere mesajı "Birbirinize saygılı ve sevgili olun" oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 50 yılı aşkın evliliklerini sürdüren çiftleri evlerine giderek ziyaret etti. Çiftlere çiçek hediye eden Başkan Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin çiftlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Birliktelikleri yarım asrı deviren çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, 67 yıldır aynı yastığa baş koyan Muhsin-Fatma Tuzak çiftinin gençlere mesaj vererek, birbirlerine sevgili, saygılı olmalarını istediler.

Yıllara meydan okuyan bir aşk hikayesi

67 yıldır aynı yastığa baş koyan Muhsin ve Fatma Tuzak çifti ise Başkan Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin'i karşılarında gördükleri için oldukça mutlu oldu. Mutlu evliliğin güzel bir hayat sürmekle ilgili olduğunu vurgulayan Muhsin Tuzak; "Aile arasında hiçbir küslük olmamalı, güzel geçinmek gerekli. Ailenin kusurları varsa bunları affedebilmek önemli. O zaman geçim olur ve bütün uzun ömürler olur. Gençlerin saygı ve sevgiyle geçinmelerini isterim. Bizde Fatma teyzenizle bir yere gidecek olsak bile hep birlikte karar verdik. Çocukları da bu şekilde büyüttük, çalıştık ve çabaladık. Her şeyi paylaşarak yaptık. Biz çocuklarımıza ve torunlarımıza da bu şekilde hep izah ederiz. Kötü yollara gitmesinler, Allah güle güle geçinmek nasip etsin diye hepsine temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Böyle özel bir günde hatırlandıkları için oldukça mutlu olan yaşlı çiftler nazik ziyaretleri için Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK