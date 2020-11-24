Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti
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Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti

24.11.2020 08:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 08:32

27 yıl sonra işgal edilen topraklarını Ermenistan'dan geri alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi ile Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden biri olan Ağdam'a gitti. Burada Ermenilerin harap ettiği bir camiye içeride örtü olmamasına rağmen ayakkabılarını çıkararak giren Aliyev ve eşinin bu hareketi, gönülleri fethetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile beraber işgalden kurtarılan Ağdam şehrine geldi. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görülüyor.

TEK KURŞUN ATMADAN KAZANDILAR

İlham Aliyev, görüntülerde, Ağdam istikametinde gittiklerini, burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını söylüyor. Düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını vurgulayan Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlatıyor. İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtiyor.

Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti

HESAP VERECEKLER

Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkati çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini vurguluyor. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı. Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.

Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti

HARAP EDİLMESİNE RAĞMEN AYAKKABILARINI ÇIKARARAK GİRDİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam kentinde Ağdam Cuma Camii'nin yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi.

Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti

KUR'AN-I KERİM BAĞIŞLADILAR

Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen camiye Kur'an-ı Kerim bağışladı ve dua etti. Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethaneleri harap eden Ermenistan'a adeta ders niteliğinde oldu.

Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti

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Haber Yorumları (6)
YENİÇERİ: Bu hareketler bana bir yerlerden tanıdık geldi sizcede öyle değilmi
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HELAL OLSUN..: Yani halısı olmayan ve zemini harap edilmiş bir camiye girerken ben bile düşünemezdim ama ne güzel bir mesaj ve ne güzel bir hareket yapmış. . içtenlikle tebrik ediyorum. . . gerçekten kendimden utandım. . bizim inşaat ustaları da ve camiyi imar eden herkese örnek olsun. . cami sıradan bir inşaat gibi davranmamak gerekir. . her tuğlasını abdestli koymak ve içerisinde de abdestli çalışmak sanırım en uygun olanı. . Cami Allah''ın evidir deriz. o zaman ona göre davranılmalı. . normail bir inşaat gibi değil
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SIRF GÖSTERİŞ: pr çalışmaları. . . .
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