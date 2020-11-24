Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti

27 yıl sonra işgal edilen topraklarını Ermenistan'dan geri alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi ile Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden biri olan Ağdam'a gitti. Burada Ermenilerin harap ettiği bir camiye içeride örtü olmamasına rağmen ayakkabılarını çıkararak giren Aliyev ve eşinin bu hareketi, gönülleri fethetti.