Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti
27 yıl sonra işgal edilen topraklarını Ermenistan'dan geri alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi ile Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden biri olan Ağdam'a gitti. Burada Ermenilerin harap ettiği bir camiye içeride örtü olmamasına rağmen ayakkabılarını çıkararak giren Aliyev ve eşinin bu hareketi, gönülleri fethetti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile beraber işgalden kurtarılan Ağdam şehrine geldi. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görülüyor.
TEK KURŞUN ATMADAN KAZANDILAR
İlham Aliyev, görüntülerde, Ağdam istikametinde gittiklerini, burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını söylüyor. Düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını vurgulayan Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlatıyor. İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtiyor.
HESAP VERECEKLER
Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkati çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini vurguluyor. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı. Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.
HARAP EDİLMESİNE RAĞMEN AYAKKABILARINI ÇIKARARAK GİRDİLER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam kentinde Ağdam Cuma Camii'nin yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi.
KUR'AN-I KERİM BAĞIŞLADILAR
Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen camiye Kur'an-ı Kerim bağışladı ve dua etti. Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethaneleri harap eden Ermenistan'a adeta ders niteliğinde oldu.