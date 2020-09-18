Yılın TV kanalı Kanal D Ödül töreni için internet üzerinden yaklaşık 2 buçuk milyon oy kullanıldı.

Ödül töreni için internet üzerinden yaklaşık 2 buçuk milyon oy kullanıldı. Dilay Korkmaz ve Jess Molho'nun sunacağı organizasyonda, halk oylarıyla kazanan ünlü isimler ödüllendirilecek. 38 ayrı kategoride ödül verilirken bu "yılın televizyon kanalı" ise Kanal D seçildi. "Yılın haber programı" ödülü CNN Türk'te yayınlanan "Akıl Çemberi"nin olurken "yılın magazin programı" ise Magazin D oldu. Altın Palmiye'nin özel ödülü Halit Ergenç, Murat Yıldırım, Necati Şaşmaz, Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli'nin oldu.

Kaynak: Hürriyet