Yılın TV kanalı Kanal D
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yılın TV kanalı Kanal D

Ödül töreni için internet üzerinden yaklaşık 2 buçuk milyon oy kullanıldı.

Yılın TV kanalı Kanal D
18.09.2020 07:46 | Son Güncelleme: 18.09.2020 07:51

Ödül töreni için internet üzerinden yaklaşık 2 buçuk milyon oy kullanıldı. Dilay Korkmaz ve Jess Molho'nun sunacağı organizasyonda, halk oylarıyla kazanan ünlü isimler ödüllendirilecek. 38 ayrı kategoride ödül verilirken bu "yılın televizyon kanalı" ise Kanal D seçildi. "Yılın haber programı" ödülü CNN Türk'te yayınlanan "Akıl Çemberi"nin olurken "yılın magazin programı" ise Magazin D oldu. Altın Palmiye'nin özel ödülü Halit Ergenç, Murat Yıldırım, Necati Şaşmaz, Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli'nin oldu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Halife Hafter Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Arda Turan Adem Büyük Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılın TV kanalı Kanal D - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 07:50:44. #1.14#
title