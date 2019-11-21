Yılın öğretmeni, Kaymakam Gökpınar'ı ziyaret etti

21.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:45

Haber Ayrıntı 10. yıl medya ödül töreninde yılın öğretmeni ödülünü alan Murat Turgut, Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ı makamında ziyaret etti.



Haber Ayrıntı 10. yıl medya ödül töreninde yılın öğretmeni ödülünü alan Artuklu'ya bağlı Gökçe İlkokulu öğretmeni Murat Turgut, Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar'ı ziyaret etti. Kaymakam Gökpınar, Turgut'a yaptığı ziyaret için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.



Derslerini sevgi ile harmanladığını belirten Turgut, "6 yıldır aynı okulda mesleğimi icra etmekteyim. Okul dışında halk oyunları eğitmenliği de yapıyorum. Hafta sonları gönüllü olarak öğrencilere halk oyunları, zeka oyunları ve robotik kodlama eğitimi veriyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve etkinlikler yapay olmayan, doğal ve sevgi içerikli olduğu için insanların dikkatini çekti. Sayfamız kısa zamanda büyük kitlelere ulaştı. Öğretimden önce eğitim ilkesiyle yola çıktım ve derslerimi sevgi ile planlayıp, harmanlayıp işliyorum. Bu da çocuklara her şeyden önce güven veriyor. Paylaşmış olduğumuz çalışmalar birçok kesim tarafından takdir edilerek karşılandı. Haber Ayrıntı 10. yıl medya ödül töreninde yılın öğretmeni olarak seçildim. Mardin'in bir köyünde görev yapan Mardinli bir sınıf öğretmeni olarak bu ödüle layık görülmek onur ve gurur verici" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA