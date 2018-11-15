Yılın Kadını Emily Ratajkowski, Oldu
Ünlü süper model Emily Ratajkowski GQ Avustralya'nın düzenlediği Yılın Erkekleri gecesinde Uluslararası Yılın Kadını Ödülü'nün kazananı oldu.
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, 2018 GQ Avustralya Yılın Erkekleri Ödülleri gecesinde yıldız gibi parladı. 27 yaşındaki İngiltere doğumlu ABD'li model Emily Ratajkowski Avustralya'nın, Sidney şehrinde düzenlenen ödül töreninde, Uluslararası Yılın Kadını Ödülü'ne layık görüldü.
KLİŞELERİ REDDEDEN ÇOK YÖNLÜ BİR KADIN
Ödül sonrası duygularını dile getiren Ratajkowski, bu onurlandırmanın kendisine, "klişeleri reddetme" ve "çok yönlü olma" özelliğinden dolayı verildiğine inandığını belirtti.
KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ
Emily Ratajkowski, ödül törenine, Paco Rabanne ilkbahar yaz 2019 koleksiyonundan göbeğini açıkta bırakan sıradışı bir kıyafetle katıldı. Kıyafeti basının ilgi odağı oldu.
YORUMLAR (2)
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tvde ve internette övüle övüle bitirilemeyen kadınlardan çok daha güzellerini her gün ve her yerde görüyorum valla. hem de en dandik semtlerde bile görüyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Giydiği elbisenin kalınlığı serçe parmagim kadarCevap Yaz Yayından Kaldır