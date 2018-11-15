Yılın Kadını Emily Ratajkowski, Oldu

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, 2018 GQ Avustralya Yılın Erkekleri Ödülleri gecesinde yıldız gibi parladı. 27 yaşındaki İngiltere doğumlu ABD'li model Emily Ratajkowski Avustralya'nın, Sidney şehrinde düzenlenen ödül töreninde, Uluslararası Yılın Kadını Ödülü'ne layık görüldü.

KLİŞELERİ REDDEDEN ÇOK YÖNLÜ BİR KADIN

Ödül sonrası duygularını dile getiren Ratajkowski, bu onurlandırmanın kendisine, "klişeleri reddetme" ve "çok yönlü olma" özelliğinden dolayı verildiğine inandığını belirtti.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Emily Ratajkowski, ödül törenine, Paco Rabanne ilkbahar yaz 2019 koleksiyonundan göbeğini açıkta bırakan sıradışı bir kıyafetle katıldı. Kıyafeti basının ilgi odağı oldu.