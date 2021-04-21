Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı

Ünlü sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yıldönümlerini kutladı. Eşinin gözlerine baktığı bir pozu paylaşan Sever, "Verdiğimizi sözün 7. yılı. Rabbime sonsuz teşekkürler" notunu ekledi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Doya Doya Moda'dan sunuculuk yapan Seray Sever, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Evlilik yıldönümleri için eşi Eray Sünbül'le paylaşım yapan Seray Sever, Instagram'daki fotoğrafın altına düştüğü notla eşine karşı resmen aşkını haykırdı.

"NURUM, IŞIĞIM, RUH EŞİM"

Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle pozunu paylaşan 48 yaşındaki Seray Sever, paylaşımına "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim, sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7.yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı. İyi ki sen. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ve ille de sen" notunu ekledi.

PAYLAŞIMLARA DOYAMADI

Seray Sever'in yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni geldi. Bununla da yetinmeyen Seray Sever, daha sonra "Aşk" notuyla eşiyle peş peşe pozlarını paylaştı.

İşte Seray Sever ve eşinin pozları...