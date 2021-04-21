Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yıldönümlerini kutladı. Eşinin gözlerine baktığı bir pozu paylaşan Sever, "Verdiğimizi sözün 7. yılı. Rabbime sonsuz teşekkürler" notunu ekledi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Doya Doya Moda'dan sunuculuk yapan Seray Sever, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Evlilik yıldönümleri için eşi Eray Sünbül'le paylaşım yapan Seray Sever, Instagram'daki fotoğrafın altına düştüğü notla eşine karşı resmen aşkını haykırdı.

"NURUM, IŞIĞIM, RUH EŞİM"

Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle pozunu paylaşan 48 yaşındaki Seray Sever, paylaşımına "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim, sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7.yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı. İyi ki sen. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ve ille de sen" notunu ekledi.

Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı

PAYLAŞIMLARA DOYAMADI

Seray Sever'in yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni geldi. Bununla da yetinmeyen Seray Sever, daha sonra "Aşk" notuyla eşiyle peş peşe pozlarını paylaştı.

İşte Seray Sever ve eşinin pozları...

Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı
Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı
Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı
Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı
Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı
Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı
Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı
Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Mehtap Ar Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ünal Karaman Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıldönümünde aşka gelen Seray Severi kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 08:38:47. #1.16#

title