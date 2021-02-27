Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen Diplomatik Kayak Yarışı sona erdi

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Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Çekya Büyükelçiliği ile Ilgaz Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen Diplomatik Kayak Yarışı sona erdi.

Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Çekya Büyükelçiliği ile Ilgaz Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen Diplomatik Kayak Yarışı sona erdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yarışın ardından kayak merkezinde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vaçek'in programı organize ettiğini dile getiren Ayaz, "Biz de elimizden geldiğince belediyemizle ve kaymakamlığımızla gayret göstererek faaliyetin gerçekleştirilmesini sağladık. Emeği geçen herekse teşekkür ediyorum." dedi.

Yaz döneminde de bölgenin güzel olduğunu söyleyen Ayaz, tüm misafirleri ağırladıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Milletvekili Çivitcioğlu da Büyükelçi Vacek ile geldiği andan itibaren kardeşlik hukukunun oluştuğunu belirtti.

Büyükelçi Vacek'e Ilgaz'ın güzelliğini anlattığını, Ilgaz'a gelerek inceleme yaptığını ifade eden Çivitcioğlu, "Sağ olsunlar, bize iyi niyet göstererek ülkemizde bulunan büyükelçileri burada amatör kayak yarışı yapmak adına davet ettiler. Buraya gelen büyükelçilerimize ve ailelerine 'Hoş geldiniz' diyorum. Bu sene iklim şartları kayak yapmaya pek imkan tanımadı ama inşallah seneye tekrar bekliyoruz." diye konuştu.

Vacek de bütün katılımcılara ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 6 kategoride 12 ülkeden diplomat ve aileleri ile sporcuların katıldığı 51 yarışmacı arasından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dereceye giren sporcular, Dışişleri Bakanlığınca da ödüllendirildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Başar Şen de Vacek'e teşekkür plaketi sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın