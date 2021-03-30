Yıldızlar Nasıl Söner?
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Yıldızlar Nasıl Söner?

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Yıldızlar Nasıl Söner?

Yıldızlar gecemizi aydınlatan fenerlerdir gibidir.

Yıldızlar gecemizi aydınlatan fenerlerdir gibidir. Kaydıkları zaman dilek tutarız. Yıldızların da biz insanlar gibi bir ömürleri vardır. Doğarlar parlarlar ve sönerler.  Peki yıldızlar nasıl sönerler? İşte sizin için yazdık.

Yıldızları parlama sebebi atmosferdir. Yıldızlar büyük oranda hidrojen ve helyumdan oluşur. Yıldızların kütlesi ne kadar fazla ölümleri o kadar hızlı olur. Çok kütleli yıldızlarda çekirdek sıkışması daha fazla olur. Çekirdek sıkışması sonucu sıcaklaşma oluşur. Bunun sonucunda hidrojen tükenmesi oluşur. Hidrojen tükenen yıldızda artık sönmeye başlar. Kütlesi küçük olan yıldız çok, kütlesi büyük olan yıldız ise az yaşar.

Yıldız söndükten sonra gaz devlerine dönüşürler. Bunun sebebi çekirdek ısının genleşmesinden dolayıdır. Çöken yıldız bir bulut haline gelir. İçinde ki enerjiyi boşaltıyor.  Yıldızlar yok olduktan sonra beyaz cüceye, kara deliğe ve nötron yıldıza dönüşür.

"YILDIZLARDAN YAPILDIK"

Ünlü gökbilimci Carl Sagan "Yıldızlardan Yapıldık" sözünü kullanmıştı.

Bu sözün kaynağı şöyle; Büyük kütleleri yıldızlar büyük atomlarından oluştukları için süpernova patlamasında uzaya dağılıyor. Madde de daha sonra element zenginliği oluyor. Helyum ve hidrojen oluşan bir süpernovanın içine girince daha da zenginleşmiş oluyor. Bulut içinde tekrar patlamada gerçekleştiği zaman zenginleşme artıyor.

Carl Sagan bu çıkarımı yaparken Güneş'in de bu olayı yaşadığını ve Dünya'nın Güneş'ten kopan bir parça olduğunu varsayarak yapmıştır.

Yani kısaca bir yıldızın yaşamı tıpatıp canlı yaşamına benzer. Tabi yıldızların ömrü insanların ömründen kat be kat daha uzundur.

İnsanoğlunun çıplak gözle gökyüzünde gördüğü yıldızlar, Dünya'dan 4,000 ışık yılı uzaklığında olanlardır.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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