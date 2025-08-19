Yıldızlar Da Kayar filmi konusu nedir? Yıldızlar Da Kayar filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi?

Yıldızlar Da Kayar filmi konusu nedir? Yıldızlar Da Kayar filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi?
Güncelleme:
Son yılların dikkat çeken Türk yapımlarından biri olan Yıldızlar Da Kayar filmi, izleyicilere hem kahkaha hem de düşündürücü anlar yaşatan bir komedi. Peki, Yıldızlar Da Kayar filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar…

2022 yılında vizyona giren Yıldızlar Da Kayar, modern toplumun şöhret algısını eleştiren ve toplumsal değerlerin önemini vurgulayan güçlü bir yapım. Film, özellikle televizyon ve dijital platformlarda yayınlandıkça sık sık araştırılıyor. Yıldızlar Da Kayar filmi oyuncuları, çekildiği yer ve hikâyesiyle merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Mizah unsurlarıyla bezeli film, toplumsal mesajlar vermesiyle de öne çıkıyor. Peki, Yıldızlar Da Kayar filmi konusu nedir? Yıldızlar Da Kayar filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi?

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıldızlar Da Kayar filmi, popstar Berkcan'ın yaşadığı bir olay sonrasında mahkeme kararıyla köyde yaşamaya zorlanmasını konu alıyor. Şöhretin getirdiği imkânlardan uzak kalan Berkcan, altı ay boyunca köyde kalarak halkla kaynaşmak ve festival organizasyonunda görev almak durumunda kalıyor. Bu süreçte kendi hayatını sorgularken, gerçek insan ilişkilerinin ve samimiyetin değerini keşfediyor.

YILDIZLAR DA KAYAR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Cem Kılıç – Berkcan (popstar)

Ceyda Olguner – Zeynep öğretmen

Cezmi Baskın – Muhtar Osman

Volga Sorgu Tekinoğlu

Metin Yıldırım

Elif Güçkıran

Turan Selçuk Yerlikaya

Kübra Karen

Hakan Burak Bozdoğan

Müge Coşgun

Bekir Annıak

Dilek Kaya

YILDIZLAR DA KAYAR NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film 28 Ocak 2022 tarihinde vizyona girmiştir. Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal Köyü'nde çekilmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
