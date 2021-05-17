Yıldız Tilbe - Vazgeçtim sözleri! Vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldız Tilbe - Vazgeçtim sözleri! Vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir?

Yıldız Tilbe - Vazgeçtim sözleri! Vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Vazgeçtim şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.

Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Vazgeçtim sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YILDIZ TİLBE - VAZGEÇTİM SÖZLERİ

Her gün biraz daha, aşkı yitiriyor

Yüzündeki gökkuşağının ağrılı rengi

Sabahlara yakın, sessiz gelişlerin

Hırsız gibi kararsız, kararlı

Yatağımdasın kırk yıllık yabancı

Vazgeçti direnişim

Seni sevmeyi ağır ödüyorum

Vazgeçti direnişim

Seni sevmeyi ağır ödüyorum

Her gün biraz daha, aşkı yitiriyor

Yüzündeki gökkuşağının ağrılı rengi

Sabahlara yakın, sessiz gelişlerin

Hırsız gibi kararsız, kararlı

Yatağımdasın kırk yıllık yabancı

Vazgeçti direnişim

Seni sevmeyi ağır ödüyorum

Vazgeçti direnişim

Seni sevmeyi ağır ödüyorum

Vazgeçtim yana yana

Seni sevmeyi ağır ödüyorum

Vazgeçtim yana yana

Seni sevmeyi ağır ödüyorum

Vazgeç yüreğimden, düşlerimden

Yaralıyım bin yerimden

Ben değilim seviştiğin

Affedemem, beni affet

Gidiyorum uzaklara, sensizliğe

Vazgeç yüreğimden, düşlerimden

Yaralıyım bin yerimden

Ben değilim seviştiğin

Affedemem, beni affet

Gidiyorum uzaklara, sensizliğe

Kahretsin yapamıyorum

Kaçtıkça sana geri dönüyorum

Kahretsin yapamıyorum

Kaçtıkça sana geri dönüyorum

Kahretsin yapamıyorum

Seni sevmeyi ağır ödüyorum

Kahretsin

Seni sevmeyi ağır ödüyorum

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ali Babacan Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Cemal Hünal Feyza Aktan
Spor Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yıldız Tilbe - Vazgeçtim sözleri! Vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 23:36:22. #1.11#

title