Yıldız Tilbe - Vazgeçtim sözleri! Vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir?
Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Vazgeçtim şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Vazgeçtim şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.
Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Vazgeçtim sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
YILDIZ TİLBE - VAZGEÇTİM SÖZLERİ
Her gün biraz daha, aşkı yitiriyor
Yüzündeki gökkuşağının ağrılı rengi
Sabahlara yakın, sessiz gelişlerin
Hırsız gibi kararsız, kararlı
Yatağımdasın kırk yıllık yabancı
Vazgeçti direnişim
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
Vazgeçti direnişim
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
Her gün biraz daha, aşkı yitiriyor
Yüzündeki gökkuşağının ağrılı rengi
Sabahlara yakın, sessiz gelişlerin
Hırsız gibi kararsız, kararlı
Yatağımdasın kırk yıllık yabancı
Vazgeçti direnişim
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
Vazgeçti direnişim
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
Vazgeçtim yana yana
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
Vazgeçtim yana yana
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
Vazgeç yüreğimden, düşlerimden
Yaralıyım bin yerimden
Ben değilim seviştiğin
Affedemem, beni affet
Gidiyorum uzaklara, sensizliğe
Vazgeç yüreğimden, düşlerimden
Yaralıyım bin yerimden
Ben değilim seviştiğin
Affedemem, beni affet
Gidiyorum uzaklara, sensizliğe
Kahretsin yapamıyorum
Kaçtıkça sana geri dönüyorum
Kahretsin yapamıyorum
Kaçtıkça sana geri dönüyorum
Kahretsin yapamıyorum
Seni sevmeyi ağır ödüyorum
Kahretsin
Seni sevmeyi ağır ödüyorum