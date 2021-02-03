Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşa şarkı sözleri nelerdir? 'Peşindeyim Koşa Koşa' şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler

Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşa şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeyi geçti ve binlerce beğeniye ulaştı. 'Peşindeyim Koşa Koşa ' şarkısının sözleri merak edildi. Peki Peşindeyim Koşa Koşa sözleri nelerdir? Peşindeyim Koşa Koşa şarkısı sözleri haberimizde.

Vatandaşlar tarafından merak edilen Koşa Koşa şarkısının sözleri nelerdir? Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşaşarkısı hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

YILDIZ TİLBE - PEŞİNDEYİM KOŞA KOŞA ŞARKI SÖZLERİ

Bir adım atsan bana

İnan uçardım sana

Şaka mı sandın

Nasıl yalvardım Allah'a

Unutuldum kaç bahar

Hayat bildiğin kadar

Bir geç bir erken

Gönülgözümden

Nereye kadar firar

Peşindeyim koşa koşa

Evlenelim istersen boşa

Baktın olur ya anlaşırsak

Yaşayalım paşa paşa

Öyle öp ki yanağımdan

İstesin dudağımda avuçlarımda

Yanıp tutuşsun aşkına

Sonra ellerin gelsin

Dolaşsın saçlarımda

Nefesindir nefesim

Aramızdan geçmesin

Ne acı ne de veda

Peşindeyim koşa koşa

Evlenelim istersen boşa

Baktın olur ya anlaşırsak

Yaşayalım paşa paşa

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 28 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1.4 milyon izlenmeye ve 25 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Yıldız Tilbe

Düzenleme: Devrim Karaoğlu

Yönetmen: Görkem Kalafat

Kurgu: Zeki Can Güven

Color: Burak Günaydın