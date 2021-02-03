Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşa şarkı sözleri nelerdir? 'Peşindeyim Koşa Koşa' şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler
Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşa şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeyi geçti ve binlerce beğeniye ulaştı. 'Peşindeyim Koşa Koşa ' şarkısının sözleri merak edildi. Peki Peşindeyim Koşa Koşa sözleri nelerdir? Peşindeyim Koşa Koşa şarkısı sözleri haberimizde.
Vatandaşlar tarafından merak edilen Koşa Koşa şarkısının sözleri nelerdir? Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşaşarkısı hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.
YILDIZ TİLBE - PEŞİNDEYİM KOŞA KOŞA ŞARKI SÖZLERİ
Bir adım atsan bana
İnan uçardım sana
Şaka mı sandın
Nasıl yalvardım Allah'a
Unutuldum kaç bahar
Hayat bildiğin kadar
Bir geç bir erken
Gönülgözümden
Nereye kadar firar
Peşindeyim koşa koşa
Evlenelim istersen boşa
Baktın olur ya anlaşırsak
Yaşayalım paşa paşa
Öyle öp ki yanağımdan
İstesin dudağımda avuçlarımda
Yanıp tutuşsun aşkına
Sonra ellerin gelsin
Dolaşsın saçlarımda
Nefesindir nefesim
Aramızdan geçmesin
Ne acı ne de veda
Peşindeyim koşa koşa
Evlenelim istersen boşa
Baktın olur ya anlaşırsak
Yaşayalım paşa paşa
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 28 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1.4 milyon izlenmeye ve 25 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Yıldız Tilbe
Düzenleme: Devrim Karaoğlu
Yönetmen: Görkem Kalafat
Kurgu: Zeki Can Güven
Color: Burak Günaydın