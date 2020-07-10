Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. Yıldız Tilbe paylaşımında, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir" dedi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından Ayasofya'ya ilişkin yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Büyük sevinçle karşılanan karar sonrası şarkıcı Yıldız Tilbe, kişisel Twitter hesabı üzerinden Ayasofya ile ilgili paylaşımda bulundu.

"ALLAH DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Yıldız Tilbe paylaşımında, "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım" ifadelerini kullandı.

"HAK YERİNİ BULDU"

Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirasının tekrar sahibine kavuştuğunu söyleyen Tilbe,"Mal sahibine döndü, hak yerini buldu. Ayasofya Bizans'ta iken, Allah'ın evi olan ibadethane idi. Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allah'ın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi. Ayasofya ibadethanedir her dinde, bizde camidir." ifadelerini kullandı