Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. Yıldız Tilbe paylaşımında, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir" dedi.

10.07.2020 22:26 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:44

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından Ayasofya'ya ilişkin yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Büyük sevinçle karşılanan karar sonrası şarkıcı Yıldız Tilbe, kişisel Twitter hesabı üzerinden Ayasofya ile ilgili paylaşımda bulundu.

"ALLAH DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Yıldız Tilbe paylaşımında, "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin

"HAK YERİNİ BULDU"

Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirasının tekrar sahibine kavuştuğunu söyleyen Tilbe,"Mal sahibine döndü, hak yerini buldu. Ayasofya Bizans'ta iken, Allah'ın evi olan ibadethane idi. Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allah'ın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi. Ayasofya ibadethanedir her dinde, bizde camidir." ifadelerini kullandı

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti Ekonomi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt Güncel
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı Güncel
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye...
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz Güncel
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Son Dakika: ABD'den Ayasofya kararına ilk tepki: Hayal kırıklığına uğradık
Son Dakika: ABD'den Ayasofya kararına ilk tepki: Hayal kırıklığına uğradık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Klimalardan yayılan Lejyoner hastalığına dikkat! Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor
Klimalardan yayılan Lejyoner hastalığına dikkat! Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Halife Hafter Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Hadise Alişan Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Podolski Tamer Tuna Hikmet Karaman Henry Onyekuru
Daha Fazla Türk Temmuz Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 22:44:55. #1.14#
title