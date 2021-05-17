Yıldız Tilbe - Ben Senin Var Ya sözleri! 'Ben Senin Var Ya' şarkı sözleri nelerdir?
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Yıldız Tilbe - Ben Senin Var Ya sözleri! 'Ben Senin Var Ya' şarkı sözleri nelerdir?

Yıldız Tilbe - Ben Senin Var Ya sözleri! 'Ben Senin Var Ya' şarkı sözleri nelerdir?
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Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Ben Senin Var Ya şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Ben Senin Var Ya şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.

Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Ben Senin Var Ya sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YILDIZ TİLBE - BEN SENİN VAR YA SÖZLERİ

Ne sanıyordun, ayrılmamı, dağılmamı ya da

Ne düşünüyordun hakkımda, günahın boynuna

O onu dedi, bu bunu dedi, sen sustun mu ki?

Bana onları anlatıyorsun, onlara beni

---

Bırak bu işleri hadi dostum

O hikayelere ben çok tokum

Benim yolum belli amacım var, umutlarım var

Sende senin taşıdığın art niyetlerin var

---

Ben senin var ya, lafınla şekil alamam

Ben senin var ya, halini yadırgayamam

Sen benim var ya, tırnağıma makas bile

Sen benim var ya, ne söylesem nafile

---

Bana ne dilersen kendin de fazlasıyla yaşa

Seni seviyorsam sana ne, aşk benim canımda

Ne kadar uzak o kadar iyi, arkadaşça bari

Hiçbir şey problem değil, yine görüşürüz yani

---

Bırak bu işleri hadi dostum

O hikayelere ben çok tokum

Benim yolum belli amacım var, umutlarım var

Sende senin taşıdığın art niyetlerin var

---

Ben senin var ya, lafınla şekil alamam

Ben senin var ya, halini yadırgayamam

Sen benim var ya, tırnağıma makas bile

Sen benim var ya, ne söylesem nafile

---

Ben senin var ya, lafınla şekil alamam

Ben senin var ya, halini yadırgayamam

Sen benim var ya, tırnağıma makas bile

Sen benim var ya, ne söylesem nafile

---

Ben senin var ya, lafınla şekil alamam

Ben senin var ya, halini yadırgayamam

Sen benim var ya, tırnağıma makas bile

Sen benim var ya, ne söylesem nafile

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