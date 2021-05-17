Yıldız Tilbe - Anma Arkadaş sözleri! 'Anma Arkadaş' şarkı sözleri nelerdir?
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Yıldız Tilbe - Anma Arkadaş sözleri! 'Anma Arkadaş' şarkı sözleri nelerdir?

Yıldız Tilbe - Anma Arkadaş sözleri! 'Anma Arkadaş' şarkı sözleri nelerdir?
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Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Anma Arkadaş şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Anma Arkadaş şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.

Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Anma Arkadaş sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YILDIZ TİLBE - ANMA ARKADAŞ SÖZLERİ

Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş

Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş

O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş

O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş

***

Giden gelirmi sandın aldandın boşa yandın

Bırakıp gittti seni neden ismini andın? anma arkadaş

Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş

***

Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş

Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş

Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş

Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş

***

Giden gelir mi? sandın aldandın boşa yandın

Bırakıp gitti seni, neden ismini andın? anma arkadaş

Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş

***

Yanma arkadaş, yanma arkadaş

Yanma arkadaş, yanma arkadaş

Yanma arkadaş, yanma arkadaş

Yanma arkadaş, yanma arkadaş

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