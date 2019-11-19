Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi
İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.
19.11.2019 08:35 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:39
İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.
Kaynak: DHA