Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi
Haberler » Güncel » Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi - Haber

Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi

İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.

19.11.2019 08:35 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:39
Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi

'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı 'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et