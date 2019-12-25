Yıldız Holding ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

25.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:06

Yıldız Holding, 2018 yılı boyunca grup şirketlerinin en iyi uygulamalarını içeren sürdürülebilirlik raporunun ikincisini yayınladı. Raporda, toplam dokuz şirketin sürdürülebilir tarım, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, çevre ve doğayı korumaya yönelik attıkları adımlar ve bir yıl boyunca sürdürülebilir bir büyüme için oluşturdukları vizyona yer verildi. Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü raporla ilgili, "İsrafsız şirket modeli'mizle bugüne kadar kat ettiğimiz yolda en büyük hedefimiz, tüketicilerimizi dinleyerek gelecek nesillere ilham veren çalışmalara imza atmak oldu. Tasarruf ve verimlilik anlayışından taviz vermeden büyümeye; bilinçli üretim ve tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.



Yıldız Holding, 2018 yılı faaliyetlerini içeren sürdürülebilirlik raporunun ikincisini yayınladı. Geçtiğimiz yıldan bu yana hayata geçmiş hedefler ve şirketlerin yenilenen vizyonlarına yer verilen raporda grup bünyesindeki dokuz şirket yer aldı. Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş, Gözde Girişim'in yanı sıra bu yılki raporda Adapazarı Şeker de sürdürülebilirlik uygulamalarını paylaştı.



Geçtiğimiz yıl 'israfsız şirket modeli' anlayışıyla hem Türkiye'de hem küresel arenada dikkat çeken adımlar atan holding, bu yılki raporda da Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında, toplumun karşı karşıya kaldığı zorluklara yanıt olarak ortak bir vizyon ortaya koymak için oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) bağlı olarak hayata geçirdiği stratejilerini paylaştı.



"Gelecek nesillere ilham veren çalışmalara imza atıyoruz"



Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, "'İsrafsız şirket modeli'mizle bugüne kadar kat ettiğimiz yolda en büyük hedefimiz, tüketicilerimizi dinleyerek gelecek nesillere ilham veren çalışmalara imza atmak oldu. Tasarruf ve verimlilik anlayışından taviz vermeden büyümeye; bilinçli üretim ve tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik anlayışımızı ve stratejimizi, sadece kendi operasyonlarımız ile sınırlı tutmayan, tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Türk çiftçisinden başlayarak, tüm tedarikçiler, dağıtım kanalındaki tüm paydaşlar, lojistik destek birimleri, tüketiciler, hissedarlar ve tüm diğer paydaşlarımız bütünsel bir yaklaşımla ve ortak akılla sürdürülebilirlik çalışmalarımızın bir parçası olarak yer alıyor" diye konuştu.



"Sorumlu üretim bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz"



Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş ise, "Bu yıl ikinci kez hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporu'nda, 2018 yılı boyunca dokuz şirketimizin başarılı sonuçlarına ve örnek teşkil edeceğine inandığımız çalışmalarına yer verdik. 2017 yılında kurduğumuz Yıldız Holding Sürdürülebilirlilk Platformu çatısı altında 'Sürdürülebilirlik: Gelecek Nesillere Vaadimiz' söylemini işimizin her aşamasında hatırlayarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumlu bir üretim bilinciyle ve sürdürülebilir büyümeden taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA