Yıldız Entegre lam dekorlarda gri tonlarını sunmaya başladı
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Yıldız Entegre lam dekorlarda gri tonlarını sunmaya başladı

10.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:11
Yıldız Entegre lam dekorlarda gri tonlarını sunmaya başladı

Yıldız Entegre, Pantone Renk Enstitüsü tarafından yılın rengi seçilen griyi portföyüne ekleyerek mekanlara özgün ve yalın bir görünüm sunuyor.

Yıldız Entegre, Pantone Renk Enstitüsü tarafından yılın rengi seçilen griyi portföyüne ekleyerek mekanlara özgün ve yalın bir görünüm sunuyor.

Yıldız Entegre açıklamasına göre, şirketin markalarından Yıldız Trend, tüm yaşam alanlarındaki mobilyalara uygulanabilecek birbirinden farklı renk, desen ve yüzey seçenekleriyle sektöründe fark yaratmaya devam ediyor.

Yenilikçi ve inovatif yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren şirket, Pantone Renk Enstitüsü tarafından yılın rengi seçilen griyi suntalam ve mdflam dekor ürünlerine ekledi.

Mekanlara yeni atmosfer kazandırmanın yanı sıra uzun ömürlü kullanım imkanı da sunan Yıldız Trend lam ürünleri, kullanıldığı mobilyayla yaşam alanlarında bütünlük sağlayarak, bulundukları alana uyum ve şıklık kazandırıyor.

Fonksiyonel kullanımıyla da tüketicilerin tercihi olan ürünler, salon, yatak odaları, ortak alanlar ve diğer tüm yaşam alanlarında kullanılabiliyor.

"Yenilik odaklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Yıldız Entegre Satış, Pazarlama ve İhracat Direktörü Selçuk Ormancı, sektördeki yenilikleri yakından takip ederek tasarımlarını hayata geçirdiklerini belirterek, "Yıldız Entegre olarak dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve bu doğrultuda tasarladığımız ürünlerle sektörümüze öncülük etmeyi sürdürüyoruz. Bir yandan yenilikleri takip ederek kendimizi geliştirirken bir yandan da müşterilerimizin ihtiyaçlarını yeni tasarımlarla buluşturarak fark yaratan ürünler ortaya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Değişen akımların kendilerine tasarım süreçlerinde yeni renklerle ilerleme fırsatı sunduğunu aktaran Ormancı, "En son lam dekor ürün portföyümüze eklediğimiz grinin 4 farklı tonunu, grinin son zamanlarda tasarımda sıkça kullanılması ve kullanıldığı alanlarda diğer desen ve renklerle uyumlanmasından ilham alarak seçtik. Tasarımların hayata geçmiş hallerini görmek heyecan verici bir süreç. Bu motivasyonla yenilik odaklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." bilgilerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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