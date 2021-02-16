Yıldız Cüceloğlu kimdir? Yıldız Cüceloğlu kaç yaşında, nereli?

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni henüz belli olmadı. Doğan Cüceloğlu'nun ölümünün ardından eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki,Yıldız Cüceloğlu kimdir? Yıldız Cüceloğlu kaç yaşında, nereli?

83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu Beşiktaş'taki evinde hayatını katbetti. Ölüm nedenine dair henüz açıklama yapılmadı. Doğan Cüceloğlu ile ilgili aramalar hızlanırken eşi 'Yıldız Cüceloğlu kimdir?' sorusu da internette araştırılıyor. Peki, Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu kimdir?

YILDIZ CÜCELOĞLU KİMDİR?

Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. İşim ve Ben kitabının yazarıdır. 55 yaşında olan Yıldız Hacıevliyagil İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Doğan Cüceloğlu on yıllık evliliğin ardından ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yapmıştır.