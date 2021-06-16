Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy biyografisi!
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Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy biyografisi!

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy biyografisi!
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy dizileri nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi nedir?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy dizileri nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986'da İzmir'de doğdu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti.

Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi.Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Son olarak TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini oynamıştır.

FİLMOGRAFİSİ

2017 Savaşçı Aslı Özkaynak Televizyon Dizisi

2015 Evli ve Öfkeli Mine Televizyon dizisi

2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra Televizyon dizisi

2013 Görüş Günü Kadınları Gülay Televizyon dizisi

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu Taşer Televizyon dizisi

2009 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil Televizyon dizisi

2008 Kayıp Prenses Defne Televizyon dizisi

2008 Gazi Leyla/Aslı Televizyon dizisi

2008 Miras İrem Film

2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları Televizyon dizisi

2006 Ah İstanbul Ahu Televizyon dizisi

2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo Televizyon dizisi

2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen Televizyon dizisi

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu Televizyon dizisi

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Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy biyografisi! - Haberler
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