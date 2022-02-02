Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman 'Malhun' kim, gerçek adı nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Suna karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986'da Ankara'da doğmuştur. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır.

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Daha sonra Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Bu diziden sonra Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır.

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