AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım, MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Beşiktaş'ta sürdürdü. Barbaros Bulvarı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Birol Gür ve partililer de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, "Her şey daha güzel olacak. Beşiktaş bunları hak etmiyor. Beşiktaş'ın kaderini değiştirmek sizin elinizde. Kalan 29 günü en iyi şekilde değerlendireceğiz ve Beşiktaş'ta adayımız Serkan Toper'i belediye başkanı yapacağız. Çarşı her şeye karşı ama Binali Yıldırım'a karşı değil, değil mi?" dedi.

Kaynak: DHA