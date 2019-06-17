Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gidişi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gidişi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı
Kaynak: AA
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