Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı

Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gidişi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gidişi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı

Kaynak: AA
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