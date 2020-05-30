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Yıldırım isabet eden anne- kız yaralandı

ÇORUM'un Bayat ilçesinde, piknik yapan Nevin Soner (38) ile kızı Alinda (6) yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yıldırım isabet eden anne- kız yaralandı
30.05.2020 22:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:41

ÇORUM'un Bayat ilçesinde, piknik yapan Nevin Soner (38) ile kızı Alinda (6) yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı. 

Bayat ilçesi Kunduzlu köyü Karatepe mevkiiinde piknik yapan Gökmen Soner, eşi Nevin Soner ile kızları Alinda'nın bulunduğu alana yıldırım düştü. Olayda Nevin Soner ile kızı Alinda ağır yaralandı. Aynı yerde piknik yapan sağlıkçıların ilk müdahalede bulunduğu anne ve kızı özel araçlarla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından anne ve kızı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Alinda Soner, Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.Anne ve kızın tedavileri sürüyor.


Kaynak: DHA

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