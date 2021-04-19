Yıldırım Gürses - Çal Kanunum Çal şarkı sözleri! Çal Kanunum Çal şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Çal Kanunum Çal geliyor. Peki Çal Kanunum Çal şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Çal Kanunum Çal şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Çal Kanunum Çal şarkısının sözleri nelerdir?
YILDIRIM GÜRSES - ÇAL KANUNUM ÇAL ŞARKI SÖZLERİ
Gülmedi bahtım yine
Gülmedi bahtım yine
Bu sevda bitti yazık
İkimizin derdini anlat kanunum artık
Gülmedi bahtım yine
Bu sevda bitti yazık
İkimizin derdini anlat kanunum artık
Çileli başım gibi www.
Gönül sırdaşım gibi
Akan gözyaşım gibi
Çağla kanunum artık
Çileli başım gibi
Gönül sırdaşım gibi
Akan gözyaşım gibi
Çağla kanunum artık
Çal kanunum çal derdini söyle bana
Çal çal kanunum çal sevgimi söyle ona
Çal kanunum çal derdini söyle bana
Çal çal kanunum çal sevgimi söyle ona
Gülmedi bahtım yine
Acılar gönlümüzde
Sitemler dilimizde
Ne kaldı elimizde
Söyle kanunum artık
Acılar gönlümüzde
Sitemler dilimizde
Ne kaldı elimizde
Söyle kanunum artık
Çileli başım gibi
Gönül sırdaşım gibi
Akan gözyaşım gibi
Çağla kanunum artık
Çileli başım gibi
Gönül sırdaşım gibi
Akan gözyaşım gibi
Çağla kanunum artık
Çal kanunum çal derdini söyle bana
Çal çal kanunum çal sevgimi söyle ona
Çal kanunum çal derdini söyle bana
Çal çal kanunum çal sevgimi söyle ona