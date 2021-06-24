Yıldırım düşmesiyle yaralanan 2 kardeşten 1'i yoğun bakımda
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Yıldırım düşmesiyle yaralanan 2 kardeşten 1'i yoğun bakımda

Yıldırım düşmesiyle yaralanan 2 kardeşten 1'i yoğun bakımda
Demirören Haber Ajansı / Barış Gezici - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, dün bir ağıla yıldırım düşmesi sonucu 2 koyun öldü, Hüseyin Dikmen (49) ile ağabeyi Zekeriya Dikmen (53) yaralandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, dün bir ağıla yıldırım düşmesi sonucu 2 koyun öldü, Hüseyin Dikmen (49) ile ağabeyi Zekeriya Dikmen (53) yaralandı. Hüseyin Dikmen ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan ağabeyi Zekeriya Dikmen yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Akhisar'da, dün saat 17.30 sıralarında başlayan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla birlikte kent merkezi ve bazı mahallelerde ağaçlar devrildi. Belediye ekiplerince yola devrilen ağaçlar kaldırılarak temizlik çalışması yapıldı. Bu arada Seğirdim Mahallesi'nde hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü. 2 koyun telef olurken, ağıl yanında bulunun Hüseyin Dikmen ve ağabeyi Zekeriya Dikmen yaralandı. Yaralanan kardeşler,  Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırımın düştüğü bölgelerde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.Hastaneye kaldırılan iki kardeşten Hüseyin Dikmen, ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan ağabeyi Zekeriya Dikmen sevk edildiği özel hastanede yoğun bakım ünitesinde bakıma alındı. Zekeriya Dikmen'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.


Yıldırım düşmesiyle yaralanan 2 kardeşten 1'i yoğun bakımda
Yıldırım düşmesiyle yaralanan 2 kardeşten 1'i yoğun bakımda
Yıldırım düşmesiyle yaralanan 2 kardeşten 1'i yoğun bakımda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Gezici

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