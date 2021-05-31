Yıldırım düşmesi sonucu 4 koyun telef oldu

Tokat'tın Reşadiye ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle 4 koyun telef oldu.

Tokat'tın Reşadiye ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle 4 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Reşadiye ilçesi Çınarcık köyü kırsalında meydana geldi. Ömer Tan, küçükbaş hayvanlarını köyün kırsalına otlatmaya götürdü. Bir süre sonra aniden şiddetli yağmur başladı. Bu esnada hayvanların otlandığı alana yıldırım düştü. Sürüdü bulunan 4 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı